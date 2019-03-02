أردوغان: سنفعل ما بوسعنا لحل الأزمة بين الهند وباكستان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ "تركيا ستفعل ما بوسعها لحل الأزمة بين الهند وباكستان"، مشيراً إلى "اننا سنفعل ما يترتب علينا لحل الأزمة بين الهند وباكستان، وواثق أن جهود تركيا ستسهم في تجاوز هذه المرحلة العصيبة".

وأشار إلى أنّ "تصعيد التوتر وصب الزيت على النار لا يُفيد أحدًا"، لافتاً إلى أن "إفراج الأشقاء الباكستانيين عن الطيار الهندي الذي أسروه، كمؤشر حسنة نية، خطوة تستحق التقدير، ونتمنى أن يقابل أصدقاؤنا في الهند هذه الخطوة الإيجابية بنفس الشكل".