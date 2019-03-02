جمعية العلماء المسلمين تدعو الرئيس بوتفليقة لسحب ترشحه

دعت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسحب ترشحه لولاية جديدة. وفي وقت سابق افادت مصادر لقناة "العربية" بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.

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