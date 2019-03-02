الخارجية المصرية دعت إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين الهند وباكستان

دعت وزارة الخارجية المصرية إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، مشدداً على "أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة".
كما أكدت "ثقة مصر في حكمة البلدين من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة".
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