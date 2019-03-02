النيابة العامة السعودية: لم تتعرض أي موقوفة للتعذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت النيابة العامة في السعودية أمس، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي.

وأوضح بيان النيابة العامة، أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة. مؤكدة أنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وأعلنت النيابة العامة في 2 يونيو الماضي، إيقاف 9 متهمين "5 رجال و4 نساء" من أصل 17، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 (5 نساء و3 رجال) إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

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وقال شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة، إن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.

وأكد بن راجح، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن "ما ورد في وسائل إعلام وتعلّق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علمًا أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات".

ولفت الشلعان إلى أن التهم الموجهة للموقوفات هي "التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية".