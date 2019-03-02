باكستان تتسلم جثمان مواطن قتل في سجن بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد (د ب أ)

استملت السلطات الباكستانية، جثمان مواطن قُتل في سجن بالهند وسط زيادة التوترات بين الدولتين.

وقال وزير الخارجية، شاه محمود قرشي، في مؤتمر صحفي بمدينة لاهور بشرق البلاد: "الهند عجزت عن حماية السجين الباكستاني".

Advertisements

وبحسب المزاعم، رشق السجناء شاكر الله بالحجارة في سجن جايبور المركزي في 20 فبراير. وقدمت باكستان رسميا شكوى للحكومة الهندية.

وسلمت السلطات الهندية، جثمان السجين الباكستاني عند حدود واجا، بعد يوم من إفراج باكستان عن طيار هندي في إيماءة سلام للمساعدة في تهدئة التوترات.

وتصاعدت التوترات على الصعيد العسكري بين الهند وباكستان، مؤخرا مما هدد باندلاع صراع شامل بين القوتين النوويتين.