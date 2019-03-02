أجهزة الأمن تواصل زيارة المدارس الابتدائية لتوزيع كتيبات تثقيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

واصل عدد من ضباط مديريات أمن القاهرة والقليوبية والغربية زيارة عدد من أطفال المدارس الابتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بعنوان "رسم لون، كلنا واحد"، وصور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة بأسلوب البازل.

وقالت وزارة الداخلية إن تلك الزيارات تهدف إلى توعية التلاميذ بثقافة العمل الأمني منذ الصغر، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة في حمايتهم وحماية أسرهم-تحديداً في مجالي المرور والحماية المدنية".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي وفقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعي مع كافة أطياف وفئات المجتمع، وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن، وذلك لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم، لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطي، وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوي لحماية أمن المجتمع، من خلال شرح مُبسط لما يفرضه القانون من التزامات، وبما يساهم في خلق أجيال جديدة تعي ما لها من حقوق، وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الانضباط والالتزام بالقواعد القانونية.