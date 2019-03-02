صور| رئيس جامعة بنى سويف يجري أول عملية جراحية ضمن مبادرة "نور العيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تدشين مبادرة "نور العيون"، لإجراء عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات، في مستشفى رمد بني سويف، بالتعاون مع نوادي "روتاري"، وذلك برعاية المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.

ووقع رئيس الجامعة، الكشف الطبي على بعض الحالات، وأجرى أول عملية جراحية "مياه بيضاء" لسيدة عجوز بمستشفى الرمد.

وعقب العملية أعلن "حسن" عن استعداد الجامعة للمساهمة في إجراء مسح شامل لقرى المحافظة، وتنظيم قوافل طبية لإجراء عمليات للفقراء والأكثر احتياجا على يد أساتذة وأطباء العيون بالمستشفى الجامعي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الرمد، والمشاركة في الانتهاء من 2000 عملية خلال شهرين فقط.