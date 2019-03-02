بمشاركة طلاب المدارس.. منقذو السلاحف في الإسكندرية يحتفلون باليوم العالمي للحياة البرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

احتفل فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، السبت، باليوم العالمي للحياة البرية في مركز "الجزويت" الثقافي، بمشاركة طلاب عدد من المدارس الدولية بالمحافظة، وحضور قنصلي إسبانيا وبريطانيا.

وقالت مي جواد حمادة رئيس الفريق، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم 3 مارس يومًا عالميا للحياة البرية، لإحياء الوعي بأهمية الحيوانات والنباتات البرية، وبهدف تشجيع الشباب والأطفال في جميع أنحاء العالم على التوحد لمواجهة التهديدات الرئيسية المستمرة للحياة البرية والإفراط في استغلال الحياة البرية أو الاتجار غير المشروع بها.

وأضافت أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "الحياة تحت الماء" للتوعية بخطورة الأضرار التي تسببها الممارسات السيئة للإنسان في إفساد الحياة البحرية، مبينة أن الفعاليات تتضمن تنظيم محاضرات للتوعية بالحياة البرية أيضًا بمشاركة طلاب المدارس.

وأشارت إلى أن فريق الإسكندرية للحياة البرية نظم، منذ تأسيسه أكثر من 250 ندوة للتوعية بالحياة البرية، وأطلق 80 سلحفاة بعد إنقاذها، بالإضافة إلى مجموعة من الطيور الجارحة بأنواعها.

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