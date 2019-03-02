الناصرة: 3 مصابين جراء شجار عائلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر شجار اندلع في حي جبل الدّولة بالناصرة عن إصابة 3شبّان بجراح متفاوتة، اليوم، السّبت.
وقالت مصادر طبيّة إن أحد الشّبان (19عامًا) أصيب بجراحٍ خطيرة، بينما أصيب شقيقان، من عائلة أخرى، بجراح طفيفة.
وأضافت المصادر أنّ الشّبان نقلوا لتلقّي العلاج في المشفى الإنجليزي بالنّاصرة.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت الشرطة شابين في العشرينيّات من عمريهما.
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