انت الان تتابع تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" من قلب الإمارات: لا للتدخل في شؤون الدول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، اليوم السبت، أن ميثاق المنظمة يدعو الدول إلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

جاء ذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الذي تشارك بلاده في حرب اليمن، ضد إيران التي تشارك في حرب سوريا، وذلك في كلمته باجتماع وزراء خارجية دول المنظمة، أمس الجمعة.

وأعلن العثيمين اليوم، خلال كلمة له في اجتماع دول مجلس التعاون، أن المنظمة أقرت "لائحة منظمات مدنية" من أجل التعامل فيها بين الدول الإسلامية.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد دعا طهران، خلال كلمته في افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة، إلى "ألَّا تتدخل في شؤون الدول المجاورة وعدم تقويض أمن المنطقة".

كما دعاها إلى "التوقف عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، ووقف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية".

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم على بن زايد، واصفه اتهاماته بـ"الأكاذيب المكررة"، وأن "سياسات أبوظبي في المنطقة تدميرية"، مبيّنة أن هذه السياسات "تضعف منظمة التعاون الإسلامي".

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كما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن "مواقف الإمارات تحاول التعتيم على سياسات أبوظبي الفاشلة تجاه الدول الإسلامية".

وتتدخل الدولتان اللتان تعيشان شبه قطيعة منذ أكثر من 4 سنوات، في شؤون الدول والصراعات الإقليمية في المنطقة، إذ توجد مليشيا إيرانية في سوريا منذ بدء الحرب في 2011.

في حين تواصل الإمارات الإبقاء على قواتها في مناطق مختلفة من اليمن، كما أنها تسعى إلى السيطرة على القرار في عدد من الدول الأفريقية والعربية التي شهدت ثورات وتغيرات سياسية، خاصة في ليبيا ومصر.

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في التصريحات ذاتها اليوم، إنه تم تخصيص يوم للتسامح من جانب المنظمة وهو 11 مارس من كل عام.

كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، قائلاً: إنها "تتصدر أبرز قراراتنا وبسببها تم إنشاء المنظمة"، كما أشار إلى أنه "تم الاتفاق على إنشاء وقفية لغرض غوث اللاجئين الفلسطينيين بعد وقف التمويل الأمريكي للأونروا".

وانطلقت أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس، وتستمر يومين.