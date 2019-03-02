انت الان تتابع تفاصيل خبر قاضي قضاة فلسطين يدعو لقتل المطالِبين برحيل عباس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - شنّ مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي القضاة، محمود الهباش، هجوماً عنيفاً على كل من يطالب الرئيس محمود عباس بالرحيل، مطالباً بقتله كائناً من كان.

وقال "الهباش"، خلال خطبة أمس الجمعة، التي ألقاها بمسجد الرئاسة في رام الله: إن" من يطالب برحيل الرئيس عباس هم صنّاع فتن وليس لهم إلا العار (عار الدنيا وعار الآخرة)"، بحسب قوله.

وأضاف الهباش في خطبته: "فاقتلوه كائناً من كان على اعتبار أن وحدة الأمة أهمّ من نفس شخص يريد أن يفرّق جمع الأمة"، في إشارة إلى الدعوات التي انطلقت قبل أيام في قطاع غزة وطالبت عباس بالرحيل.

ونظّمت، قبل أيام، مظاهرة بالآلاف في وسط مدينة غزة طالبت برحيل عباس.

ورفع المشاركون في المهرجان الذي نُظّم تحت شعار "ارحل"، في ساحة السرايا بوسط غزة، لافتات ضد رئيس السلطة، وردّدوا هتافات؛ من بينها "الراتب الكامل حق مش منّة"، و"أعيدوا الراتب"، و"يا عباس خوذ العبرة هبة شعبي زي الجمرة".

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وأثارت تصريحات الهباش غضباً شديداً بين صفوف الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب بعض النشطاء والمغرّدين على فيسبوك وتويتر بمحاكمته، في حين اعتبره آخرون مجرّد "بوق" للنظام الحاكم، فيما وجه أحد الناشطين رسالة إلى محمو عباس قائلاً فيها إن المطالبين برحيله ليسوا فقط من "حماس".

وفي السياق ذاته قال عصام عابدين، الحقوقي في مؤسسة الحق، في منشور له على موقع "فيسبوك": إن "إقالة ومحاسبة السيد محمود الهباش واجبة".

وأَضاف عابدين: "ينبغي إقالة السيد محمود الهباش، قاضي القضاة في القضاء الشرعي، ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية، من منصبه، ليس فقط لأن منصبه في القضاء الشرعي ينطوي على انتهاك لاستقلال القضاء الشرعي، وإنما لكون خطبة الجمعة التي ألقاها (..) تقع في دائرة خطاب الكراهية المحظور في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمّت إليه دولة فلسطين بدون تحفّظات، ومثل هذا الخطاب يشكّل جريمة موصوفة في التشريع المحلي الفلسطيني".