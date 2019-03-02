انت الان تتابع تفاصيل خبر الأناضول: الوضع الصحي لبوتفليقة حرج جداً والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - قالت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، إن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرج جداً.
وذكرت الوكالة في خبر متقضب، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن بوتفليقة الذي يرقد في العناية المركزة بمستشفى سويسري وضعه حرج جداً.
يتبع..
كانت هذه تفاصيل خبر الأناضول: الوضع الصحي لبوتفليقة حرج جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.