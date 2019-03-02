انت الان تتابع تفاصيل خبر الأناضول: الوضع الصحي لبوتفليقة حرج جداً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - قالت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، إن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرج جداً.

وذكرت الوكالة في خبر متقضب، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن بوتفليقة الذي يرقد في العناية المركزة بمستشفى سويسري وضعه حرج جداً.

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يتبع..