شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: إيران غابت عن مؤتمر المانحين وتستمر في تهريب الصواريخ والألغام إلى اليمن والان مع التفاصيل

قال محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، إن إيران غابت عن تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بينما تستمر في تقديم الصواريخ والألغام لقتل الشعب اليمني.

وأضاف آل جابر في تغريدة له عبر تويتر، أن العديد من دول العالم قدمت الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2019 خلال مؤتمر المانحين بجنيف لمساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد أن إيران غابت عن المؤتمر ولكنها استمرت في تقديم الألغام والصواريخ للمليشيا الحوثي الانقلابية لقتل اليمنيين وتدمير دولتهم ومؤسساتها وتحطيم آمالهم، خدمة لمشروعها في خلق الفوضى.