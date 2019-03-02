شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يشكر التحالف العربي على الإنزال الجوي الخامس لقبائل حجور والان مع التفاصيل
توجه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالشكر والتقدير للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية .
وقال في تغريدة له بتويتر، أن التحالف العربي نفذ اليوم عملية إنزال جوي هي الخامسة لابناء قبائل حجور المحاصرين من قبل المليشيا الحوثية الايرانية الاجرامية في مديريات كشر وقارة بمحافظة حجة منذ قرابة شهرين .
ونفذ التحالف العربي خلال الأيام الماضية عمليات أنزال لأسلحة ومساعدات طبية وغذائية لقبائل حجور المحاصرين منذ أسابيع في مديرية كشر شمال محافظة حجة على خلفية رفضهم الخضوع للميليشيات .
وتمكنت قبائل حجور عقب الدعم الذي قدمه التحالف من تحويل الحصار إلى هجوم حررت خلاله عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات .
كما تمكنت القبائل من أسر القيادي الميداني الحوثي المدعو علي المرتضى مع العديد من مرافقيه، خلال المعارك.
والقيادي المرتضى هو مسؤول الترقيم والتجنيد فيما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية.
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