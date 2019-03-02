سانا: التحالف الدولي يقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض



ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، السبت، أن طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" قصفت بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض. الخليج 365/ بغدادذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، السبت، أن طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" قصفت بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض. وقالت "سانا" إن "مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت اليوم السبت بالفوسفور الأبيض بلدة الباغوز شرق دير الزور". وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة أمس الجمعة، المرحلة الأخيرة من معركتها ضد تنظيم "داعش" في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.







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