انت الان تتابع تركيا ترفض منح تصاريح لصحفيين ألمانيين.. وبرلين تحتج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امتنعت السلطات التركية عن منح اثنين من المراسلين ألالمان تصريحي العمل الخاصين بهما، وهما مراسلا القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي أف" وصحيفة "تاجيسشبيجل" الألمانية. وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها السلطات التركية إلى يورج برازه الصحفي في القناة الثانية الألمانية وإلى توماس زايبرت الصحفي بتاجيسشبيجل وفقا لأقوالهما فقط: "لم تتم الموافقة على طلب تجديد بطاقتكم الصحفية للعام 2019". ووصفت نائبة مدير تحرير القناة ، بتينا شوستين القرار بأنه "ليس فقط مؤسفا، وإنما غير مفهوم بالمرة".

وأشار إلى أن تركيا تسحب بذلك صلاحية نقل الأخبار من القناة، مضيفة: "القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ستقدم اعتراضا على القرار وتأمل أن تراجع السلطات التركية قرارها."من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية احتجاجها على رفض السلطات التركية تجديد الاعتماد لمراسلين صحفيين يعملون في وسائل إعلام ألمانية بدون إبداء

وأشار إلى أن تركيا تسحب بذلك صلاحية نقل الأخبار من القناة، مضيفة: "القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ستقدم اعتراضا على القرار وتأمل أن تراجع السلطات التركية قرارها."

Advertisements من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية احتجاجها على رفض السلطات التركية تجديد الاعتماد لمراسلين صحفيين يعملون في وسائل إعلام ألمانية بدون إبداء أسباب لذلك الرفض.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وسيلتين إعلاميتين في ألمانيا، قولهما أمس الجمعة، إن طلبات التجديد لعمل مراسليهما في تركيا رفضت، مشيرة إلى أن الوسيلتين قررتا الاستئناف.

ووصفت وزارة الخارجية الألمانية القرار التركي بأنه "غير مفهوم".

يُشار إلى أن العلاقات التركية الألمانية توترت خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2016، وكان أبرز هذه الأسباب اعتقال تركيا للعديد من المواطنين الألمان بما فيهم صحفيون.

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