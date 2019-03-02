أمريكا تلغي تأشيرات 49 شخصا من المتحالفين مع مادورو

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ألغت يوم الجمعة تأشيرات 49 شخصا من المتحالفين مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت الوزارة إنها تفرض قيودا على التأشيرات ”للأفراد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في فنزويلا“ وإن هذه السياسة ستطبق ”على العديد من المسؤولين المتحالفين مع مادورو وعائلاتهم“.

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