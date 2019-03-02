تركيا .. مدعي عام يأمر بإعتقال 14 معلما بسبب موعد مباراة ترفيهية

أمر مدعي عام تركي، بإعتقال 14 معلماً على خلفية خلاف على موعد مباراة ترفيهية، الأم الذي دفع بمجلس القضاة والمدعين العامين في البلاد إلى فتح تحقيق بهذا الشأن، وفق ما ذكرت صحيفة حرييت التركية، اليوم السبت .

وذكرت الصحيفة أن التحقيق جاء على خلفية أمر المدعي العام في مقاطعة ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، باحتجاز 14 معلما، بسبب خلاف على موعد حجز الملعب بين فريق المعلمين، وفريق المدعي العام.

وأفادت التقارير بأن المدرسين حجزوا الملعب من الساعة 9 إلى 10 مساء، في حين كان حجز فريق المدعي العام من الساعة 10-11 مساء، وذلك في 27 فبراير الماضي.

لكن فريق المدعي العام وصل إلى الملعب عند الساعة 9:00 مساء، أي قبل الموعد المحدد له، وطلب أعضاؤه من المعلمين الذين كانوا قد بدأوا في اللعب مغادرة الملعب.

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وعندما اعترض المعلمون على طلب المدعي العام بمغادرة الملعب، أمر المدعي العام الشرطة باحتجاز المعلمين الأربعة عشر.

وأطلقت الشرطة سراح المدرسين المحتجزين في الليلة نفسها، ولم يواجهوا أي إجراءات قانونية.

وأثار الحادث ردود فعل كثيرة في تركيا، حيث أعلن وزير العدل عبد الحميد غول، أن مجلس القضاة والمدعين العامين قد بدأ التحقيق فعلا في الحادث.

ومن المقرر أن تكشف نتيجة التحقيق ما إذا كانت السلطة التي يمنحها القانون للمدعي العام قد تم تجاوزها أم لا.