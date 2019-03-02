شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد كيميائية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

رحبت بريطانيا بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية الذي أكد وجود أسباب كافية لاستنتاج استخدام مواد كيميائية سامة مثل الكلورين كأسلحة في منطقة دوما السورية في يوم 7 أبريل 2018.

ودعا وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أليستر بيرت في تصريح له اليوم (السبت) إلى إجراء المزيد من التحقيقات بذلك الصدد من قبل فريق المنظمة الدولية الذي تم تكليفه أخيراً، الذي يعمل حالياً على تحديد المسؤولين عن تلك الاعتداءات الشنيعة.

وقال إن المملكة المتحدة تطالب نظام الأسد مجدداً بالتعاون جدياً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والإعلان بالكامل عن جميع جوانب برنامج الأسلحة الكيميائية لديه ماضياً وحاضراً، مؤكداً في هذا السياق أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بالعمل على التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.