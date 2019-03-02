شكرا لقرائتكم بريطانيا: شراكتنا الاستراتيجية مع السعودية ساهمت بأمننا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، اليوم السبت، أن شراكة المملكة المتحدة الاستراتيجية مع السعودية، ساهمت في جعل بريطانيا آمنة.

واستقبل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم السبت، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض هنت، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وكتب هنت في حسابه على "تويتر" إثر اللقاء: "أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض حول الشراكة الاستراتيجية". وأكد أنه ناقش مع العساف ومع وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير "سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن"، مضيفاً: "اتفقت والوزير الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا".

في سياق آخر، بحث هنت مع الجبير "تطورات التحقيق في مقتل جمال خاشقجي"، حسب ما كشفه في تغريدة أخرى.

من جهة أخرى، شدد هنت على أن "شراكتنا الاستراتيجية مع السعودية ساهمت في جعل بريطانيا آمنة".