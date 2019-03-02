إصابة مشرع أميركي واستقالة ثان بسبب عضو الكونغرس "الإرهابية"

اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: اشتبك أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في المجلس التشريعي لولاية فيرجينيا الغربية بالأيدي الجمعة، بسبب ربط عضو مجلس النواب الأميركي المسلمة إلهان عمر بهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي وقعت عام 2001 وأدت إلى مقتل ثلاثة آلاف.

وكان عضو جمهوري في المجلس تدعى آن ليبرلمان عرض مصلقا على شاشة عرض في إحدى صالات المجلس يربط النائبة الديمقراطية التي تنحدر من أصول صومالية وصلت إلى البلاد وهي طفلة من عائلتها قادمة من مخيم للاجئين في كينيا، بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ما أثار غضب زملائه من الديمقراطيين واحتجوا على هذا الأمر ما أدى إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بإصابة أحدهم بجراح، واستقالة ليبرلمان.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن أعضاء ديمقراطيين في المجلس التشريعي للولاية التي تقع شرق البلاد قولهم "إن ليبرلمان أغضبتهم حينما قالت إن جميع المسلمين إرهابيين".

وقال المشرعة الديمقراطية ال مايك أنجيلوتشي لمحطة إن بي سي الجمعة ، إن ليبرمان قال "كل المسلمين إرهابيون (…) هذا خطاب يحض على الكراهية".

وأَضافت وهي جندية سابقة في الجيش الأميركي: "المسلمون ليسوا إرهابيين. لقد قتل المسيحيون الناس. هذا لا يعني أن المسيحيين إرهابيون. أنا مسيحية وفخورة بهذا، لكنني لست إرهابية".

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ولاحقاً نشرت النائبة عمر تغريدة على حسابها على موقع تويتر قالت فيها "لا غرابة أنني على قائمة الاستهداف لإرهابي محلي"، موضحة "أن دعوة لإغتيالها كتبت (جدارن) محطات وقود في ولاية مينيسوتا" التي تمثلها في مجلس النواب.

وعمر هي أول امرأة مسلمة وعربية، إلى جانب رشيدة طليب، تنضم إلى عضوية مجلس النواب.

والشهر الماضي شن كثر بما فيهم الرئيس دونالد ترمب هجوما على النائبة المسلمة وطالبوها بالاستقالة، بعدما زعمت أن لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية (إيباك) اشترت الكثير من السياسين في الولايات المتحدة.

صورة من الملصق الذي عرض في الكونغرس