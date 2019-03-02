غير أن النجوم هذه ليست حقيقية، وإنما 3 كواكب من المجموعة الشمسية هي المشتري وزحل والزهرة، التي ستكون قريبة من القمر في السماء الصافية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.
ومن المنتظر أن يتقاطع القمر، الذي سيكون على شكل هلال بالطبع، مع كوكب الزهرة هذه الليلة، كما يوضح خبراء الرصد الفلكي وهواة الظواهر الفلكية.
وسيكون بإمكان القاطنين في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، وبالتالي لن يكونوا مضطرين لشراء أجهزة رصد ومراقبة باهظة لرؤيتها.
وبحسب الخبراء، فإن أفضل توقيت لمشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية سيكون قبل شروق شمس يوم الأحد، بنحو ساعة.
وقال خبراء الظواهر الفلكية إنه في هذه الليلة، سيكون كوكب الزهرة أكثر سطوعا وأقرب إلى القمر، في حين سيكون كوكب زحل ظاهرا، لكن كوكب المشتري سيكون باهتا.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. تطلع إلى السماء وشاهد زحل والمشتري والزهرة "معا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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