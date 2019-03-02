العربية: الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات هامة خلال ساعات

عرفة البنداري
أفادت قناة العربية الفضائية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تذكرها، بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات، بشأن العملية الانتخابية في البلاد.
ولفتت القناة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن تدهور الوضع الصحي للرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.
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