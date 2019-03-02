مصدر طبى: وضع الرئيس الجزائرى الصحى حرج جدا ويتعذر خضوعه لعملية جراحية

كتب محمد رضا
أكد مصدر طبى فى جنيف، أن حالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، حرجة جداً، وأنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحى لم يسمح بذلك.
وذكرت المصادر، بحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أن الرئيس الجزائرى موجود حاليًا فى الطابق التاسع فى مستشفى جنيف الجامعى، وهو قسم معزول عن باقى أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.
كانت نقلت قناة "يورونيوز"، عن مصدر أمنى جزائرى، مساء أمس، أن طائرة بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون أن يكون الرئيس على...
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