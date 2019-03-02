مسؤول أميركي سابق: "صفقة القرن" ستفشل إذا لم تلب التطلعات الفلسطينية

لفت مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الأميركية دنيس روس إلى أن "خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" لن تحظى بتجاوب جدي من الأطراف العربية إذا لم تلب التطلعات الفلسطينية لدولتهم المستقبلية"، موضحاً أن "خطة ترامب في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستفشل إذا لم تشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأجزاء من القدس الشرقية عاصمة لها".
واعتبر أن "الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب لحشد تأييد الدول العربية المعتدلة مآلها الفشل إذا لم تلب التطلعات الوطنية الفلسطينية".
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