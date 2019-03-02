سفير باكستان في أنقرة: نرحّب بوساطة تركيا في الأزمة مع الهند

أكّد السفير الباكستاني في تركيا، محمد سايرس سجاد قاضي، أنّ "تركيا لن تساعد باكستان والهند في حلّ أزمتهما فحسب، وإنّما ستسهّل تحقيق السلام الدائم في المنطقة".

ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّنا نرحّب بالعرض التركي للوساطة، ليس فقط من أجل نزع فتيل الأزمة الحالية، ولكن أيضًا لأنّ الوساطة التركية ستساعد في جمع باكستان والهند على طاولة حوار هادف وذا مغزى حول القضية الأساسية في جنوبي آسيا وهي كشمير"، المتنازع عليها بين الجانبين.

ويُذكر أنّ في وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هاتفيًّا، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بتطوّر الأحداث الجارية بين إسلام أباد ونيودلهي، إضافة إلى جهود خان في تخفيف حدة الأزمة.