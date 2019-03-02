شنق نفسه.. انتحار سائق داخل منزله في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:
انتحر سائق في قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، شنقا داخل منزله لمروره بأزمة نفسية.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ من أهالي قرية الدلجمون، يفيد انتحار "أ.ش" – 30 سنة سائق.
وتبين من تحريات الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات ومعاونيه، أن السائق شنق نفسه داخل منزله، بسبب مروره بأزمة نفسية.
جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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