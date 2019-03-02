أشار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "سمحت لنفسي ان الفت النظر وبكل تهذيب واحترام عن امر التصاريح وكلامي واضح"، موضحاً أنه "لم أكن اعلم بأن رستم غرالي وجامع جامع، وذلك وفق التراتبية المعتمدة، تقمصا ساحلا وجبلا وبهذه السرعة ان لله في خلقه شؤون".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لم أكن أعلم أن رستم غزالي وجامع جامع تقمصا ساحلا وجبلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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