المجلس المذهبي يواصل لقاء المرجعيات الدينية في الطائفة

واصلت لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، جولاتها على المرجعيات الروحية والمشايخ في الطائفة، في إطار استكمال خطة عمل المجلس "لتعزيز التشاور مع الفاعليات الدينية، بهدف تفعيل كل أشكال التعاون لما فيه خير الطائفة ومؤسساتها وأبنائها ومصلحة الوطن، في ظل التحديات على شتى المستويات الخاصة بشؤون الموحدين الدروز وعلى المستوى العام في البلاد".

وزار وفد اللجنة، الذي ضم رئيسها اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري والشيخ فادي العطار والدكتور زهير عمر وعصام حيدر وعلي فايق ورمزي جماز ونادر فخر، خلوات القطالب في الشوف، حيث التقى الشيخ أبو داود منير القضماني وعددا من المشايخ، وكان عرض لما يقوم به المجلس المذهبي في المجالات المنوطة به، وكانت مناسبة للوقوف على رأي المشايخ في سبل تطوير العمل لتعزيز أوضاع أبناء الطائفة والتعاضد في مواجهة الحملات التي تتعرض لها.

ثم زار الوفد خلوات جرنايا قرب كفرحيم، حيث كان في استقبالهم الشيخ أبو زين الدين حسن غنام وعدد من رجال الدين، في حضور السيد نعيم غنام، وكان بحث في مختلف التطورات.

بعد ذلك زار وفد لجنة التواصل خلوة المرجع الراحل الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين في بعقلين، حيث استقبلهم الشيخ أبو سليمان سعيد سري الدين ولفيف من مشايخ المنطقة، وكان تشديد على استمرار التواصل وتبادل الآراء والتشاور في سبيل تحقيق الأفضل لمصلحة الموحدين الدروز واللبنانيين بشكل عام.