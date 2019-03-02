جعجع التقى النجاري وبحث معه في آخر التطورات

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، السفير المصري نزيه النجاري في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" د. إيلي الهندي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.

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