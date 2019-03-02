الشعار التقى سفير الصين وعرض معه العلاقات الثنائية

عرض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار مع سفير الصين وانغ كيجيان للعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع المحلية في طرابلس والشمال في ضوء ما يطرح من مشاريع مستقبلية لإعادة تعزيز وتطوير طريق الحرير الذي يربط الصين بأوروبا مرورا بمدينة طرابلس وعبر دول الشرق الأوسط.

واشار كيجيان إلى اننا "نتطلع إلى التعاون مع الحكومة اللبنانية ومع جهات مختلفة في لبنان، في مشاريع في كل المجالات، وخاصة بمشاريع البنى التحتية التي يحتاج إليها لبنان وذات جدوى إقتصادية وإجتماعية في لبنان".

من جهته اكد الشعار اننا "نتطلع إلى التعاون الإقتصادي والتجاري في طرابلس وفي المنطقة الإقتصادية وفي المرفأ والمعرض، وهذا تطلع كبير ونأمل أن نبدأ من خلال الحكومة العتيدة بخطوات إيجابية يعود خيرها لمصلحة المواطن في لبنان والمواطن في الصين، وهذه فرصة طيبة على امل لقاء أوسع نتجول فيه في مدينة طرابلس لتكتمل الصورة عند سعادة السفير عن هذه المدينة الأبية والعريقة التي تعتبر المدينة الثانية في لبنان".