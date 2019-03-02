أشار النائب جميل السيد، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "بعض الدخلاء عمموا أمس واليوم على الواتساب كلاما منسوبا إلينا على التويتر عن أوجيرو"، موضحاً أنه "مع كل مآخذنا على أوجيرو، هذا التعميم كاذب وليس على التويتر عندنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيّد: التعميم المنسوب إلينا عن أوجيرو كاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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