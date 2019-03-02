إعادة فتح طريق القموعة فنيدق - عكار العتيقة

عملت جرافة تابعة لوزارة الأشغال العامة على إعادة فتح الطريق الذي يربط منطقة القموعة فنيدق ببلدة عكار العتيقة وذلك باشراف رئيس بلدية فنيدق احمد عبدو البعريني . وقد افاد رئيس مركز جرف الثلوج خالد ديب ان الطريق باتت سالكة للسيارات رباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية ونبه السائقين الى ضرورة عدم سلوك هذه الطريق خلال ساعات متأخرة من الليل ومع ساعات الصباح الاولى نظرا لتكون الجليد.

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