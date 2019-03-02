النشرة: إصابة شخص باطلاق نار بسبب خلاف عائلي في البقاع

افاد مراسل "النشرة" في البقاع أن "المدعو (م خ ع) اطلق النار باتجاه عمه والد زوجته في بلدة شعت في البقاع الشمالي ما ادى الى اصابة احد الاشخاص من آل العرب في قدمه اليسرى".

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