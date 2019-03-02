النشرة:توقيف سوري للاشتباه بقتل زوجته التي عثر على جثتها بخراج بلدة حوش تل صفية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع ان جهاز امن الدولة في محافظة بعلبك الهرمل أوقف السوري علي الملاوي للاشتباه به بمقتل زوجته السورية حلا الاحمد التي عثر على جثتها ملفوفة ببطانية في خراج بلدة حوش تل صفية.

وبعد كشف الطبيب الشرعي تبين ان حلا نتيجة الوفاة هي الضرب بآلة حادة في الرأس ادت الى الوفاة