علامة: محاربة الفساد هو أولوية الاولويات وباب للاصلاح

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في كلمة له خلال تنظيم جمعية الرسالة للاسعاف الصحي - مفوضية بيروت اللقاء الأول للتوعية من المخدرات تحت عنوان " المخدرات انتحار مش حرية واختيار" إلى "أننا نلتقي في هذا اليوم الممتليء بالخير والعابق بمعاني التفاني والتطوع في سبيل الانسان وخدمته وفي اليوم العالمي للدفاع المدني تحية لمسعفي الدفاع المدني الرسالي ومن خلالهم أحيي كل متطوعي الدفاع المدني لأي جمعية إنتموا ".

وأشار إلى أنه "بين اليوم العالمي للكشاف واليوم العالمي للدفاع المدني وفي لقاء يجمعنا تحت عنوانالمخدرات ومخاطرها لا بد من تحية مؤسس هذه الجمعية القائد المغيّب السيد موسى الصدر الذي أسس الكشاف من باب صيانة المجتمع فإعتبر أنه من أكثر أنواع صيانة المجتمع إنسانية"، محذراً من "تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها وارتفاع نسب المتعاطين نوه بالجهود التي تبدلها القوى الأمنية والعسكرية في التحرك وملاحقة المروجين والتجار"، داعيا إلى "إطلاق يد القضاء الذي يمتلك القدرات المهنية التي تؤهله للقيام بدوره".

ودعا علامة الحكومة إلى "تأمين البيئة الاجتماعية والامنية والاقتصادية والرياضية والتربوية الطبيعية والسليمة في وضع الخطط والبرامج التي تساهم في النمو الاقتصادي لجهة خلق فرص العمل والحد من تنامي نسبة البطالة وبموازاة ذلك تطوير الانشطة الرياضية والتربوية ودعم الاندية والاتحادات وتنظيم أنشطة رياضية تنافسية مشتركة بين المدارس والجامعات لتنمية مواهب الشباب وحثهم على تفعيل مواهبهم الرياضية على حساب العادات السيئة التي تدفعهم للتعاطي ".

وحول محاربة الفساد، رأى علامة "وجوب البدء بالسلطة القضائية واطلاق يد القضاء وجعله العين الساهرة على احترام القوانين"، معتبرا ان "القضاء النزيه القادر المستقل يؤمن ادارة نزيهة بعيدة عن الفساد في محاسبة الفاسدين ورفع الغطاء عنهم كما في تعيين المجالس الإدارية والهيئات الناظمة القطاعات الحيوية"، مشيرا إلى "كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن محاربة الفساد هو أولوية الاولويات وباب للاصلاح وإيقاف الهدر وتحقيق استقرار اقتصادي ورفع للمستوى المعيشي ".