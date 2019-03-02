ندوة للقوات بلجيكا تحت عنوان: "نعم للحياة لا لحكم الإعدام"

بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أقامت منسّقية بلجيكا في حزب "القوات اللبنانية" ندوة بعنوان "نعم للحياة... لا لحكم الإعدام"، تحدثت فيها الناشطة أنطوانيت شاهين عن تجربة اعتقالها خلال فترة الاحتلال السوري للبنان.

وحضر الندوة كل من رئيس دير مار شربل الأب شربل عيد، كاهن رعية مار مارون الأب بول بو نعم، مسؤول حزب "الكتائب" اللبنانية في بلجيكا كميل أبو عاصي ورئيس جمعية دعم مسيحيي الشرق سيمون نجم، إضافةً إلى حشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية وعدد من المحازبين والمناصرين.

وشرحت شاهين ظروف اعتقالها وعذاباتها في السجن خلال خمس سنوات، وإعتبرت أن "كل هذه التضحيات من جميع الرفاق، منهم من إستشهد داخل السجن ومنهم من إضطر للمغادرة، هي التي ساهمت في بقائنا في لبنان ومتابعة نضالنا حتى الساعة من أجل تحقيق اهدافنا التي إستشهد من أجلها آلاف الشهداء".

كما كانت مداخلة للنائب عقيص شرح فيها عن معنى التضحية وما قامت به "القوات اللبنانية" وما زالت حتى اليوم تُعطي من لحمها الحي من أجل قيام دولةٍ حقيقية ووطن سيد حر لجميع ابنائه.

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كما كانت كلمة لمنسق بلجيكا في "القوات" كارلوس كيروز، إعتبر فيها أن النضال كان وما زال في لبنان كما في الإغتراب وسيستمر دائماً أمام جميع المحافل الدولية من أجل إيصال الحقيقة لما فيه خير وطننا لبنان. وشكر كيروز الحضور لمشاركتهم حزب "القوات" نشاطاته في الإغتراب واعتبره أنه دعم لسياسة "الحزب" ومواقفه الوطنية الكبرى.

كما قدّم كيروز بإسم منسّقية بلجيكا، درع تقدير وتكريم لكل من النائب عقيص والسيّدة شاهين، كما تسلّما كتابين عن معاناة مسيحيي الشرق من الأب عيد وسيمون نجم.

واختتم اللقاء بتوقيع كتاب "جرمي البراءة" لأنطوانيت شاهين وبشرب نخب "القوات" ولبنان. ثم انتقل الجميع الى حفل عشاء ساهر أقيم للمناسبة.