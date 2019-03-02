بيار بو عاصي: محاربة الفساد تكون بالممارسة والشفافية

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في حديث تلفزيوني، إلى أن ما قام به في وزارة الشؤون الإجتماعية كان واجبه، لناحية إنهاء عقود عدد من الموظفين حرصاً منه على المال العام، مشدداً لا يعرف إنتماء هؤلاء الموظفين السياسي أو الديني، مؤكداً أنه قام بذلك من منطلق المصلحة العامة.
وفي حين لفت إلى أننا "نحتاج الى آلية واضحة لنعرف بكبسة زر عدد موظفي الدولة والمتعاقدين"، أكد بو عاصي أن يقوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بواجبه على هذا الصعيد، موضحاً أن طريقة الاستخدام لا تتطابق مع الوضع اليوم، مشدداً على أن مكافحة الفساد مسار طويل وقائمة في كل وقت، داعياً إلى أن تكون البداية من كل شخص بذاته.
وأشار بو عاصي إلى أن محاربة الفساد تكون بالممارسة والشفافية، وأي عملية فساد تضبط في أي وزارة هي مسؤولية رأس الوزارة لا الموظفين.
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