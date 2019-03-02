النشرة: القوات الأميركية تمنع خروج المدنيين من مخيم الركبان

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "القوات الأميركية منعت خروج المدنيين عن طريق الممرات الإنسانية من مخيم "الركبان" في الوقت التي تتوارد فيه المعلومات من المخيم عن محاولة معظم سكان المخيم المغادرة وسط اجواء سيئة يعانون منها".

يذكر انه بسبب الوضع الكارثي فتحت منذ اسبوعين الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا والشرطة العسكرية الروسية ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من المخيم إلى أماكن اخرى افضل لهم ، ونصبت بالقرب من منطقة التنف خيم ونشرت عربات اسعاف ومواد غذائية.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد اعلنت أن حلّ مشكلة إجلاء النازحين من مخيم الركبان يتطلب تنسيقا مع واشنطن والأمم المتحدة التي دعت لإيجاد حل مستدام لمشكلة الركبان وفقا لمعايير الحماية وبتنسيق الجهود مع كافة الأطراف المعنية.