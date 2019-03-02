داخلية تركيا: تنفيذ أكثر من 16 ألف عملية ضد "العمال الكردستاني" عام 2018

أفاد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بإن "قوات الأمن نفَّذت منذ بداية العام وحتى 26 شباط الماضي، 16 ألف و244 عملية ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن نفذت 60 ألف و104 عمليات ضد حزب "العمال الكردستاني " خلال العام 2018".
وأشار إلى أن "عدد العمليات المنفذة ضد المنظمة الانفصالية بلغت 60 ألف و733 عملية عام 2017"، مشددا على أن "الداخلية التركية عاقدة العزم على ملاحقة فلول المنظمة، داخل وخارج الحدود، لاسيما في عفرين واعزاز والباب ومارع".
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