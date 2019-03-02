هانت: تطبيق اتفاق ستوكهولم باليمن يستغرق وقتا أطول

لفت وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت إلى أن "تطبيق اتفاق ستوكهولم اليمني، يستغرق وقتا أطول من اللازم"، موضحاً أن "التقدم الحاصل هش؛ لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول اليمن المدعومة من الأمم المتحدة، وهو ما بحثته مع الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم".

وأضاف: "هناك عدم ثقة، وتطبيق اتفاق ستوكهولم يستغرق أطول من اللازم، لكن لا توجد خطة أفضل"، مشددًا: "لذا علينا مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة".