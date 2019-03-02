ليبرمان: لا مفر من حرب رابعة وأخيرة على قطاع غزة لكسر قوة الفلسطينيين هناك

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أنه "لا مفر من حرب رابعة وأخيرة على قطاع غزة، لكسر قوة الفلسطينيين هناك"، مشيراً إلى أن "هناك فرصة لتسوية دائمة في غزة، لكن يجب أن نكسر إرادتهم وإيمانهم وأملهم بأن يرمونا في البحر يوما ما".

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