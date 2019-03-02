الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: القضية الفلسطينية تتصدر أبرز قراراتنا

لفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين إلى أن "القضية الفلسطينية تتصدر أبرز قراراتنا وبسببها تم إنشاء المنظمة"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على إنشاء وقفية لغرض غوث اللاجئين الفلسطينيين بعد وقف التمويل الأميركي لـ"الأونروا".

وأشار إلى أنه "تم تخصيص يوم للتسامح من جانب المنظمة وهو 11 آذار من كل عام"، لافتاً إلى أن "مكافحة تمويل الإرهاب أمر يقلق الدول الإسلامية والتطرف مرفوض تمويلا وتشجيعا".