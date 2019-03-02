مسؤول أميركي: توجه لدى واشنطن وسيول لوقف مناورات عسكرية سنوية مهمة

أفاد مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" بأن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان "وقف" مناورات عسكرية سنوية مشتركة، تثير غضب بيونغ يانغ وتعتبرها تهديدا مباشرا لأمنها الوطني"، مشيراً إلى أنه "تم تأجيل مناورات "فول إيغل" العسكرية التي تجرى عادة في الربيع كل سنة".

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