العربية: مقربون من الرئيس الجزائري ينفون صحة التقارير عن تدهور صحته

أفادت قناة "العربية" بأن "مقربين من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينفون صحة التقارير عن تدهور صحته". وكان قد أكد مصدر طبي في جنيف لـ"روسيا اليوم" ان وضع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة حرج جداً ولا إمكانية لإجراء عمل جراحي ضروري.

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