وزير خارجية بريطانيا: ناقشت مع الجبير قضية خاشقجي وحقوق الإنسان

لفتوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى "أنني ناقشت مع وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عالد الجبير قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحقوق الإنسان".

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