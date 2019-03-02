بينهم أطفال.. "حياة كريمة" تنقذ 887 مشردًا بلا مأوى في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تقديم الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والمشردين بلا مأوى، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وقال عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن مديرية التضامن تعاملت مع 887 حالة من المشردين، بينهم 605 أطفال بلا مأوى، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحتى الآن.

وأشار "قنصوة"، إلى أن جميع الحالات جرى تقديم الدعم اللازم لها وتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات، وأخرى لدور رعاية المسنين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد المحافظ، في تصريح له، اليوم السبت، بجهود فريقي التدخل السريع وأطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعي، في التعامل مع الحالات والاستجابة السريعة والنزول الفوري لكل البلاغات التي تأتي للفرق في جميع الأوقات.

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