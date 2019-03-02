ضبط 5 آلاف مخالفة و36 حالة تعاطي مواد مخدرة بحملات على الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت اﻹدارة العامة للمرور، القبض على 5119 مخالفة مرورية متنوعة خلال "24" ساعة، من بينها 2063 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق.
وضبطت الإدارة 36 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
جاءت تلك الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور ويتم توجيه الإدارة العامة للمرور للعديد من الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات.
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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