ضبط 8 هاربين من أحكام في وسائل المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، من ضبط 8 هاربين محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في 114 حكما قضائيا متنوعا، أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين. كما تمكنت الإدارة من ضبط شخصين أحدهما بمحطة سكك حديد الزقازيق بالشرقية والآخر بمحطة سكك حديد غبريال بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة. جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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