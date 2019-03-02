رئيس برلمان فنزويلا يدعو لمواصلة الضغوط على نظام مادورو

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو أنصاره إلى مواصلة الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي.
وقال جوايدو - في تصريحات، أوردتها،
الدبلوماسية والدولية ستتواصل لإيصال المساعدات للشعب.
وأشار إلى أن استخدام القوات المسلحة في التدمير والاضطهاد أمر غير مقبول، مضيفا "أنهم عرضوا العفو والضمانات الكافية وإعادة الإعمار ويجب مواصلة الضغط والبحث عن طرق للمحادثة والتواصل لحل للأزمة الراهنة".
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